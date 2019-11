Martina Rossi cadde da balcone per sfuggire a stupro | possibile pena scontata per i

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 28 novembre 2019) Erano stati condannati a sei anni di carcere ciascuno nel processo di primo grado ad Arezzo. Ora, in Appello, l'accusa più grave è stata estinta per prescrizione. E la famiglia ditorna a rivivere un incubo. La giovane studentessa di Genova precipitò da undel sesto piano dell'Hotel Santa Ana di Palma di Maiorca dove era in vacanza perché, come hanno poi riconosciuto i giudici di primo grado, stava cercando dia un tentativo di. Era il 3 agosto 2011. La procura spagnola parlò subito di suicidio, ma i genitori della ragazza riuscirono a partare il caso in Italia.A diversi anni di distanza, Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, i due giovani di Castiglion Fibocchi (Arezzo) accusati di averla fatta cadere dal, sono stati condannati a sei anni di carcere. I due 27enni erano stati riconosciuti colpevi di morte come conseguenza ...

