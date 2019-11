Indagato Marco Carrai | ex membro Cda Open e amico di Renzi

Fonte : blogo

(Di mercoledì 27 novembre 2019) L’imprenditore, ex componente del Cda di, la fondazione che finanziava alcuni progetti di Matteo, Leopolda in primis, risultanell’inchiesta coordinata dalla procura di Firenze su presunti finanziamenti illeciti ai partiti secondo quanto riferiscono fonti di stampa. Fondazione, ex cassaforteana: perquisizioni in 11 città Perquisizioni della Guardia di Finanza in 11 città italiane nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Firenze sulla fondazioneIn base alle accuse dei magistrati fiorentini, la fondazioneavrebbe agito come articolazione di partito politico. Dopo le perquisizioni della Guardia di finanza nei confronti dei finanziatori della fondazione,ha fatto notare che a indagare sono gli stessi pm che inquisirono i suoi genitori parlando di ...

Agenzia_Ansa : Inchiesta Open, perquisito e indagato Marco Carrai. Renzi: 'Massacro mediatico, stessi pm che arrestarono i miei ge… - repubblica : Open, indagato anche Marco Carrai: 'Pagate le spese a parlamentari' [aggiornamento delle 23:34] - repubblica : Marco Carrai indagato per l'inchiesta sulla fondazione Open [aggiornamento delle 22:52] -