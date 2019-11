AIDS | Giornata Mondiale | il San Raffaele di Milano in prima linea

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Il 1 dicembre si celebra lacontro l’. Per l’occasione l’Irccs ospedale Sane l’università Vita-Salute Sandiorganizzano per lunedì 2 dicembre una conferenza di aggiornamento per medici, ricercatori e personale sanitario. “Sarà un’opportunità per fare il punto sulla diffusione dell’epidemia, l’avanzamento delle nostre conoscenze sul virus e lo sviluppo di nuovi approcci terapeutici e preventivi, come l’impiego degli anticorpi monoclonali o ancora l’avvio del primo ampio studio clinico su un potenziale vaccino – spiegano dalla struttura del gruppo San Donato – Ed è un’occasione importante in cui la ricerca di base del San, da sempre innella lotta all’, dialoga con i clinici e i docenti universitari nel mettere a fuoco gli ostacoli ...

