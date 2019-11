10 calendari dell’Avvento davvero imperdibili

Fonte : wired

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Non soltanto cioccolatini: è ormai lontano il momento in cui idell’Avvento erano un semplice conto alla rovescia nato per addolcire l’attesa del Natale con dolcetti e minuscole strenne. Da qualche anno le proposte esistenti sul mercato si sono differenziate moltissimo e isono diventati oggetti del desiderio molto diversi tra loro. In linea con le passioni di ciascuno, si possono quindi scegliered’avvento dedicati alla bellezza (un universo a parte, con prodotti di lusso o per tutte le tasche), al modellismo di robot e radio d’epoca, alla calligrafia e al collezionismo, passando per moltissime variazioni delle delizie enogastronomiche. Uno dell’Avvento dedicato ai formaggi? C’è. Alle varietà di peperoncino? C’è. Alle proteine in polvere per atleti? C’è anche quello. Oltre ai temi, i...

