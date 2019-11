Paura a Isernia | sparatoria tra finanzieri e rapinatori in fuga | un ferito

Fonte : fanpage

(Di martedì 26 novembre 2019) Latra uomini della Guardia di Finanza die treinè finita con il ferimento di un malvivente. Tutto era iniziato poche ore prima con una rapina in Abruzzo l'auto dei malviventi è stata intercettata dainei pressi del comune di Montaquila ma non si sono fermata all'alt.

isernia_notizie : Test Valencia MotoGP, paura per Iannone: moto in fiamme. Marquez ok - La Gazzetta dello Sport… -