Paolo Ciavarro fuori dal cast di Amici 19 | è ufficiale

Forum - Paolo Ciavarro : “Barbara Palombelli? “Ecco cos’è per me” : Paolo Ciavarro di Forum su Barbara Palombelli e Maria De Filippi: “Sono le mie mamme televisive” In una interessante intervista rilasciata al settimanale Spy, Paolo Ciavarro ha parlato di Barbara Palombelli e di Maria De Filippi. Il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, che stupisce senza dubbio per la sua bellezza, eleganza e garbo, ha dichiarato che la conduttrice di Forum e la padrona di casa di Amici sono entrambe le sue ...