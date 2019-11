Ana in grembo aveva un maschietto | uccisa con 10 coltellate

Fonte : direttasicilia

(Di martedì 26 novembre 2019) Neldi Ana Di Piazza c’era una vita, era incinta di undi tre mesi. È questo l’esito dell’autopsia eseguita presso l’istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo. La donna sarebbe statacon diecie quella che quella fatale le è stata inferta alla gola. Una violenza folle quella di Antonino Borgia per il quale il gip di Palermo ieri ha deciso per la custodia cautelare in carcere. Il presunto autore dell’omicidio di Partinico ora si trova rinchiuso al Pagliarelli. Ieri nel corso dell’interrogatorio di garanzia continuava a sostenere di non credere allo stato di gravidanza di Ana ma la madre e le amiche ne erano a conoscenza già da tempo. Così oltre ad uccidere la 30enne di Giardinello, Borgia avrebbe interrotto un’altra vita, quella del piccolo che portava inla donna, probabilmente nato dalla ...

BeaAloise : RT @boccia_beatrice: Alla vigilia della giornata dedicata alla lotta alla violenza sulle donne, a Partinico si e' consumata una tragedia. A… - boccia_beatrice : Alla vigilia della giornata dedicata alla lotta alla violenza sulle donne, a Partinico si e' consumata una tragedia… -