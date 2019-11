Realme X2 Pro arriva su Amazon a partire dalla Spagna - con spedizioni in Italia : Realme X2 Pro è in vendita sul sito spagnolo di Amazon, nella versione dotata di 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, a un ottimo prezzo. L'articolo Realme X2 Pro arriva su Amazon a partire dalla Spagna, con spedizioni in Italia proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamenti in casa Realme : patch di sicurezza di novembre per X2 Pro - anche Nightscape per 5 Pro : Realme aggiorna X2 Pro e 5 Pro: entrambi ricevono le patch di sicurezza di novembre, il secondo anche la modalità Nightscape per i selfie. L'articolo Aggiornamenti in casa Realme: patch di sicurezza di novembre per X2 Pro, anche Nightscape per 5 Pro proviene da TuttoAndroid.

C’è una data per ColorOS 7 beta con Android 10 per Realme X2 Pro : Gli utenti cinesi iscritti al programma Early adopter di Realme X2 Pro potranno godersi ColorOS 7 a partire dal 18 dicembre: per i possessori dello smartphone che si trovano nel resto del mondo non ci sono ancora novità. L'articolo C’è una data per ColorOS 7 beta con Android 10 per Realme X2 Pro proviene da TuttoAndroid.

Recensione Realme X2 Pro : a 399 Euro è ineguagliabile : La nostra Recensione del top di gamma low cost che tutti desiderano in questo momento, una vera star L'articolo Recensione Realme X2 Pro: a 399 Euro è ineguagliabile proviene da TuttoAndroid.

Realme 5 è pronto a sbarcare anche in Italia : disponibile dal 21 novembre ma il prezzo resta un’incognita : Realme 5 è pronto a sbarcare anche in Italia: sarà infatti lanciato nel mercato europeo dal 21 novembre ma il prezzo è ancora un'incognita... L'articolo Realme 5 è pronto a sbarcare anche in Italia: disponibile dal 21 novembre ma il prezzo resta un’incognita proviene da TuttoAndroid.

La barrette proteiche sono Realmente utili per dimagrire? : Nei tempi moderni uno stile di vita sano è non solo ricercato dai molti, ma anche alla portata di tutti. E’ ormai semplice reperire ovunque quante più informazioni per rimettersi in forma: dalla dieta chetogenica, alla vegana, passando per il digiuno intermittente, le scuole di pensiero sono svariate. Tuttavia, quando a una corretta alimentazione si associa una buona dose di attività fisica, si tende a prediligere un’alimentazione ...

Realme XT e TicWatch Pro LTE arrivano in Italia su eBay e Amazon : Due nuovi dispositivi Android, uno smartphone e uno smartwatch, si affacciano sul mercato Italiano, sono Realme XT e Mobvoi TicWatch Pro LTE. L'articolo Realme XT e TicWatch Pro LTE arrivano in Italia su eBay e Amazon proviene da TuttoAndroid.

Realme X2 Pro - il nuovo flagship killer - disponibile all’acquisto in Italia : Realme X2 Pro, il nuovo top di gamma dell'azienda cinese presentato il mese scorso, è disponibile all'acquisto in Italia e in Europa, a partire da oggi. L'articolo Realme X2 Pro, il nuovo flagship killer, disponibile all’acquisto in Italia proviene da TuttoAndroid.

Realme X2 e Realme 5 Pro a prezzi niente male su Amazon con questi codici sconto : Realme X2 e Realme 5 Pro, quest'ultimo in tre varianti, sono in offerta su Amazon, sul quale impazzano gli sconti dello Speciale Tesori Nascosti. L'articolo Realme X2 e Realme 5 Pro a prezzi niente male su Amazon con questi codici sconto proviene da TuttoAndroid.

L’attesa è quasi finita : abbiamo una data per la fase di pre-ordine del Realme X2 Pro : Realme annuncia su Twitter che il nuovo X2 Pro sarà disponibile in pre-ordine dal prossimo 4 novembre 2019 con prezzi a partire da 399 euro L'articolo L’attesa è quasi finita: abbiamo una data per la fase di pre-ordine del Realme X2 Pro proviene da TuttoAndroid.

Ecco LineageOS 16 unofficial per Realme 5 Pro e XT e TWRP unofficial per Realme 5 Pro : Primi assaggi di modding per Realme 5 Pro e XT: per entrambi c'è la prima build non ufficiale della LineageOS 16, per il primo anche la prima della TWRP. L'articolo Ecco LineageOS 16 unofficial per Realme 5 Pro e XT e TWRP unofficial per Realme 5 Pro proviene da TuttoAndroid.

Realme rilascia i sorgenti del kernel per Realme 5 - 5 Pro e XT e annuncia la ColorOS Beta per quest’ultimo : ColorOS Beta annunciata per Realme XT, mentre i sorgenti kernel sono disponibili anche per Realme 5 e 5 Pro per la felicità dei modder. L'articolo Realme rilascia i sorgenti del kernel per Realme 5, 5 Pro e XT e annuncia la ColorOS Beta per quest’ultimo proviene da TuttoAndroid.