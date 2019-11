Egitto | blitz dei servizi di sicurezza a “Mada Masr” | 4 giornalisti trattenuti per ore

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 novembre 2019) È stata una domenica pomeriggio ad alta tensione al Cairo quella vissuta dall’intera redazione del sito indipendente di notizie Mada Masr. Tutto in poche ore, dalla sede di Dokki – a due passi dal Nilo e ad un chilometro dall’appartamento dove viveva Giulio Regeni – occupata dalla polizia e dagli apparati dell’intelligence, al prelievo della direttrice, Lita Attalah, e due suoi stretti collaboratori, fino ad un inaspettato lieto fine. Una volta terminato ildentro le stanze redazionali, la direttrice e i due, Rana Mahmoud e Mohamed Hamama venivano rilasciati e, praticamente in contemporanea, arrivava la notizia della liberazione di Shady Zalat, il redattore di 37 anni arrestato sabato all’alba all’interno della sua abitazione. Zalat è stato scaricato da un’auto lungo la ring road del Cairo, l’autostrada che funge da anello attorno alla capitale egiziana. Il ...

