Diretta test MotoGp Jerez Streaming video | classifica tempi | Vinales è al comando!

12.30 Un martello Marc Marquez! Ancora un giro sul piede dell'1:38.3, non migliora per un decimo. Rossi torna ai box mentre Rins fa segnare il suo migliore T3 e chiude settimo a 785 millesimi. 12.28 Marc Marquez prosegue! 19 millesimi al T1, 250 al T2, non migliora nel T3 con 267, conclude il suo 23esimo giro con 531. Rossi chiude un altro buon giro ma non migliora per 8 centesimi.

12.04 Primo giro su tempi interlocutori per Rossi , con una Yamaha che non è ancora in grado di portare vicina ai tempi dei migliori. Riecco in pista anche Michele Pirro, al momento 18esimo a 2.626. Test EN Jerez : 1/2# MotoGP | Antes del paro invernal, comienza el primer día de los dos que la máxima va a estar girando en el # Jerez Test

11.56 Uno sguardo da vicino al box Repsol Honda con Marc terzo a 668 millesimi e Alex 16esimo a 2.596. #MM93 y #AM73 en pista. Marc ya suma 12 vueltas, Alex va por la 10ª. Son 3º y 15º respectivamente.#MM93 and #AM73 on the tracks. While Marc is already on the 13th lap, Alex rounds the 12th. They are 3rd and 15th respectively.# Jerez Test #EquipoRepsol #RepsolTeam

11.36 Vinales on fire!! Record in tutti i settori per lo yamahista e chiude in 1:37.927 rifilando 654 millesimi a Quartararo e 668 a Marquez che rimane fermo ai box. Crutchlow sale in sesta posizione a 990. 11.34 ancora un ottimo giro per Vinales che non migliora davvero per un soffio, risponde Quartararo che continua con l'ottavo giro martellando su ritmi interessanti. Finalmente

11.06 In casa Yamaha Petronas, invece, si attende qualche minuto in più. Entra in azione anche Maverick Vinales in questo momento! Can you tell that they're impatient to get going?

10.54 Aleix Espargarò fa segnare il tempo di 1:39.726 e ci regala il primo tempo ufficiale di questo Day-1 10.52 Si preparano gli ultimi dettagli anche in casa Suzuki con Alex Rins e Joan Mir che vogliono confermare le buone cose messe in mostra a Valencia Getting fired up for the #JerezTest ?

Diretta test MOTOGP JEREZ/ Video streaming - orari e classifica tempi : si va in pista! : DIRETTA TEST MOTOGP JEREZ 2019: streaming Video e tv, orari e classifica dei tempi nella prima giornata di prove sulla pista spagnola, oggi 25 novembre.