Champions | Slavia Praga-Inter in diretta su Sky

Slavia Praga-Inter - Champions League 2019-2020 : programma - orari e tv. Le probabili formazioni : Siamo arrivati alla prima delle due finali, perchè tali sono, per l’Inter in questa Champions League 2019/2020. I nerazzurri di mister Antonio Conte, infatti, sono pronti per andare nella tana dello Slavia Praga a caccia di tre punti che manterrebbero ancora aperte le chance di passaggio del turno per i milanesi. Mercoledì sera alle ore 21.00 alla Eden Arena di Praga, la formazione allenata da mister Jindrich Trpišovský si frapporrà sul ...

Champions League : Slavia Praga-Inter in tv su Sky mercoledì 27 novembre alle 21 : L’Inter affronterà lo Slavia Praga nella 5ª giornata della fase a gironi della Champions League. I nerazzurri giocheranno in trasferta all’Eden Arena mercoledì 27 novembre alle ore 21.00. Il match del Gruppo F verrà trasmesso esclusivamente in diretta tv su Sky. La partita di andata a San Siro terminò 1-1. Gli ospiti passarono in vantaggio con Peter Olayinka poco dopo la mezz’ora di gioco. Soltanto nei minuti di recupero pareggiò la squadra di ...

Risultati Champions League – Barcellona fermato dallo Slavia - show tra Chelsea e Ajax : il Liverpool sorpassa il Napoli : Il Barcellona non va oltre lo 0-0 al Camp Nou e riapre i giochi nel Gruppo F, ottimo invece il successo esterno del Lipsia. Pari tra Chelsea e Ajax, l’Inter cade a Dortmund mentre il Napoli pareggia con il Salisburgo Comincia subito con una sorpresa la quarta giornata dei gironi di Champions League, il Barcellona infatti non va oltre lo 0-0 al Camp Nou contro lo Slavia Praga, facendosi imporre il pari davanti al proprio pubblico ...

Risultati Champions League – Barcellona fermato sul pari dallo Slavia al Camp Nou - Lipsia corsaro in Russia : Il Barcellona non va oltre lo 0-0 al Camp Nou e riapre i giochi nel Gruppo F, ottimo invece il successo esterno del Lipsia che stende a domicilio lo Zenit Comincia subito con una sorpresa la quarta giornata dei gironi di Champions League, il Barcellona infatti non va oltre lo 0-0 al Camp Nou contro lo Slavia Praga, facendosi imporre il pari davanti al proprio pubblico dalla formazione ceca. Un mezzo passo falso che riapre i giochi nel ...

Risultati Champions League - impresa dello Slavia contro il Barcellona : colpo Lipsia - le classifiche aggiornate : Risultati Champions League – Torna la competizione europea per club più importante, la Champions League. Si gioca la quarta giornata. impresa dello Slavia Praga che ha strappato un punto al Barcellona, continua il momento poco entusiasmante del club spagnolo, nell’altro match delle 18.55 colpo grosso del Lipsia che ha vinto sul campo dello Zenit. In serata, oltre alle italiane, impegnate Liverpool, contro il Genk, e Chelsea, ...