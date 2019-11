Una frana sull' autostrada A6 fa crollare una parte del viadotto

Crolla viadotto sull'A6 nel Savonese. «Cedimento causato da Una frana» : Crolla una porzione di un viadotto sull'autostrada A6 nel Savonese. La circolazione al momento risulta bloccata ma fortunatamente ad una prima ricognizione non risultano persone coinvolte....

Almeno 12 persone sono morte per Una frana in Kenya : Almeno 12 persone sono morte a causa di grandi frane, nella contea di West Pokot, una delle 47 contee in cui è diviso il Kenya. Le frane, che hanno colpito i villaggi di Nyarkulian e Parua, sono state causate dalle

Maltempo - treno deraglia in Alto Adige : val Pusteria isolata a causa di Una frana : Un treno deragliato a causa di una frana che ha completamente isolato la zona. La Val Pusterla in Trentino Alto Adige è attualmente isolata a causa di una frana che, nei pressi di Rio Pustreria, ha provocato il deragliamento di un treno. Il sindaco di San Lorenzo di Sebato, in provincia di Bolzano, Martin Ausserdorfer, con un messaggio su Facebook invita i concittadini: “Restate a casa”. La funivia del Colle, nel frattempo, è fuori ...

Maltempo in Val Pusteria - deraglia treno a causa di Una frana sui binari : circolazione in tilt : Il Maltempo sta mettendo in ginocchio l'Alto Adige, nella morsa di una bufera di neve da ore. Dopo la valanga di ieri che si è abbattuta su un centro abitato, questa mattina alle 6 un treno è deragliato in val Pusteria a causa di una frana che ha travolto i binari. La linea è completamente chiusa al transito lungo tutto il percorso compreso tra Fortezza e San Candido, in entrambe le direzioni. Il sindaco: "Restate a casa se potete".Continua a ...

Lunedì mattina un treno è deragliato a causa di Una frana in Val Pusteria : Intorno alle 6 di Lunedì mattina un treno è deragliato a causa di una frana in Val Pusteria, nei pressi di Rio Pusteria, in provincia di Bolzano. Il treno era partito da Fortezza ed era diretto a Brunico ma è

Maltempo - automobile contro Una frana : ferito l’autista. In Alto Adige oltre 800 interventi e duemila utenze senza elettricità : Un automobilista ha riportato ferite lievi dopo essere finito con la sua automobile contro un sasso franato sulla strada in val Venosta. Ecco il bilancio di una giornata di interventi in Alto Adige: 80 squadre di vigili del fuoco impegnate in 833 interventi nella sola giornata di oggi, 51 strade chiuse in tutto l’Alto Adige. Questo il bilancio tracciato alle ore 19 dal comandante dei Vigili del fuoco Florian Alber che ha coordinato il ...

Maltempo - isolati per Una frana a Ventimiglia : abitanti preoccupati : “Hanno chiuso con ordinanza la strada e qui ci sono 150 famiglie circa che non possono né scendere né salire. C’è gente che lavora, che ha bisogno di fare la spesa e anche anziani malati”: A parlare è Domenico Messana, uno degli abitanti di via Bandette, la strada a ridosso della ferrovia, a Ventimiglia, chiusa al traffico da ieri sera, in seguito a un’ordinanza che vieta il transito, per il rischio di crollo della parete ...

Una frana ha interrotto la linea ferroviaria del Brennero : La linea ferroviaria del Brennero resterà interrotta nella zona di Bolzano per diverse ore. Come apprende l'AGI, il transito dei treni sul luogo dove si è verificata la piccola frana di fango e alberi che ha invaso i binari dovrebbe riprendere nelle prime ore di domani. Sul posto sta lavorando una quindicina di persone per liberare i binari. La frana, causata dalle forti piogge cadute nella giornata, si è verificata ...

Maltempo : ferrovia del Brennero interrotta per Una frana : La linea ferroviaria del Brennero risulta attualmente interrotta a Bolzano in seguito alla caduta di una frana di piccole dimensioni. Lo smottamento ha invaso i binari nella zona del ‘Virgolo’, una piccola montagna che sovrasta il centro storico bolzanino. Anche un albero è stato trascinato dalla colata di fango. Sul posto si trovano i vigili del fuoco per liberare i binari. Il traffico ferroviario è fermo. A quanto si è appreso, le ...

Una frana a Ventimiglia ha causato l'isolamento di 150 persone : Questa notte verso le 3, durante l'allerta meteo, una frana ha investito via Bandette a Ventimiglia, in località San Secondo, interrompendo la viabilità e isolando circa 150 persone. Lo rende noto Regione Liguria. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto alla rimozione del materiale franato per creare un passaggio pedonale e non obbligare i residenti a lasciare le proprie abitazioni. "Stiamo monitorando H24 ...

?Maltempo - in Liguria e Toscana è caos : donna ferita da Una frana nel Tigullio. Nubifragio a Roma : Maltempo diffuso in tutta Italia. La regione più colpita è la Liguria spazzata dal vento e dalla pioggia, che hanno provocato esondazioni ed allagamenti. Una tromba d'aria nel...

?Maltempo - in Liguria è caos : donna ferita da Una frana nel Tigullio - fiumi esondati. In Campania famiglie sfollate : Maltempo diffuso in tutta Italia. La regione più colpita è la Liguria spazzata dal vento e dalla pioggia, che hanno provocato esondazioni ed allagamenti. Una tromba d'aria nel...

Maltempo Liguria - frana di fango su Una casa : ferita Una donna : Una frana di fango è caduta su una casa a san Pietro di Frascati, nel comune di Castiglione Chiavarese, sulle alture del Tigullio. Secondo quanto appreso, una donna, che si trovava in casa, è rimasta leggermente ferita e è stata trasportata in ospedale dai vigili del fuoco. L'articolo Maltempo Liguria, frana di fango su una casa: ferita una donna sembra essere il primo su Meteo Web.