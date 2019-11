Oscurata la pagina Fb delle “Sardine” | «Bersagliati  dalle segnalazioni»

Oscurata la pagina Facebook delle sardine : "Bersaglio di segnalazioni" : Giovanna Stella La pagina social 6000 sardine è stata chiusa e i quattro leader ne hanno dovuta creare una nuova "La pagina 6000 sardine è stata Oscurata pochi minuti fa senza giusta causa. In mancanza di post offensivi, violenti o lesivi dei diritti della persona, è stata comunque bersaglio di un gran numero di segnalazioni. Questo ha automaticamente generato l’oscuramento della pagina ". Questo è il messaggio comparso sulla pagina ...

