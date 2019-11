Lamborghini - Svelata la V12 Vision Gran Turismo

Fonte : quattroruote

(Di domenica 24 novembre 2019) Se la Aventador SVJ 63 e la Sian vi sembrano quasi discrete, laha in serbo per voi qualcosa di davvero speciale. Non si tratta di un'hypercar da collezione, ma della V12che potrà essere guidata in primavera grazie alla PlayStation4 e aSport, la simulazione firmata da Kazunori Yamauchi. Ibrida col V12. Presentata alle finali FIA CGT di Monte Carlo dal ceo Stefano Domenicali, la V12 nasce dal Centro Stile della Casa, libero di esprimersi senza vincoli tecnici: partendo dal powertrain ibrido da 819 CV dellaSian FKP 37, è stata disegnata una monoposto con appendici aerodinamiche molto estese e parafanghi collegati alla struttura principale. Il tema a Y dei gruppi ottici richiama i modelli di serie, mentre quello degli esagoni laterali è un omaggio al passato. L'abitacolo concentra i comandi sul volante con sezione superiore ...

