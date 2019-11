Junior Eurovision Song Contest 2019 | la finale in diretta dalle ore 15 | 50

Junior Eurovision Song Contest 2019 : Marta Viola in cerca della vittoria italiana raggiunta soltanto nel 2014 : Marta Viola Mancano ormai pochi giorni al Junior Eurovision Song Contest 2019. La manifestazione canora verrà infatti trasmessa, in diretta da Gliwice in Polonia, domenica 24 novembre su Rai Gulp e su RaiPlay a partire dalle 15.50. A gareggiare per l’Italia ci sarà Marta Viola con il brano La voce della terra, mentre il commento dell’evento sarà a cura di Mario Acampa. Alexia Rizzardi seguirà, invece, le reazioni del pubblico ...