Classifiche Coppa del Mondo sci alpino maschile 2019-2020 | la graduatoria dopo Levi In

Rugby - Coppa Italia 2019-2020 : risultati e Classifiche della seconda giornata. Rovigo - Petrarca e Fiamme Oro già in semifinale : Vanno a delinearsi le graduatorie per quanto riguarda la Coppa Italia 2019-2020 di Rugby che oggi ha visto andare in scena la seconda giornata per i gironi preliminari. Già tre ufficialità: FEMI-CZ Rovigo, Argos Petrarca e Fiamme Oro sono in semifinale. Resta solo da decidersi il Gruppo A. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e le classifiche aggiornate. Girone A ValoRugby Emilia v Sitav Lyons 47-12 (5-0) Girone B FEMI-CZ Rovigo v HBS ...