Borgo Mezzanone | il monossido di carbonio uccide due migranti nella baraccopoli

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 24 novembre 2019) Lavinia Greci Le due vittime avrebbero perso la vita a causa delle esalazioni prodotte da un braciere, all'interno di un casolare poco distante dalla "pista". A dare l'allarme altri connazionali Avrebbero perso la vita a causa delle esalazioni dadi, sprigionate, molto probabilmente, da un braciere acceso per riscaldarsi. La scoperta dei cadaveri dei due è avvenuta in queste ore, in un casolare fatiscente non lonanto da, a pochi chilometri da Foggia, ma in territorio di Manfredonia, in Puglia. In base alle prime ricostruzioni, le vittime sarebbero dueafricani, di circa 40 anni, mortistruttura situata"pista", nei pressi del Centro di accoglienza per richiedenti asilo. L'incidente e i soccorsi Secondo quanto riportato da Today, le due vittime sarebbero di nazionalità negeriana e avrebbero perso la vitabaracca ...

