Soccorso da operatore del 118 | lo pesta e tenta di accoltellarlo

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 23 novembre 2019) Federico Garau Il pregiudicato agrigentino, completamente ubriaco, è finito in ospedale per smaltire la sbornia, all'interno della medesima struttura in cui è stato assistito il conducente dell'ambulanza aggredito: 10 giorni di prognosi Vengono aggrediti con grande violenza durante un intervento effettuato per soccorrere un uomo completamente ubriaco all'interno della propria abitazione di Agrigento e per poco non vengono addirittura accoltellati A rischiare parecchio durante lo svolgimento del proprio dovere è stato il personale medico operativo su un'ambulanza del 118 indirizzata, a seguito di una segnalazione d'intervento ricevuta dalla centrale operativa, verso un appartamento di via Genova, tra via Manzoni e via Callicrate. Quando i soccorritori hanno raggiunto il luogo loro indicato, hanno assistito immediatamente l'uomo per il quale erano intervenuti, un 51enne di ...

