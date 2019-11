LIVE Sci alpino | Seconda manche Slalom Levi femminile 2019 in DIRETTA | Shiffrin domina!

Fonte : oasport

(Di sabato 23 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELLA COPPA DEL MONDO (GENERALE E) 14.17: Grazie per averci seguito. Appuntamento a domani mattina per lomaschile. Buona giornata 14.15: Italia bocciata su tutti i fronti: una sola atleta qualificata nellae cinque posizioni perse anche per lei, Martina Peterlini, nella. Siamo all’anno zero in questa specialità in casa azzurra 14.12: Questa la classifica finale dellodi: 1Mikaela USA 1:57.57 2 HOLDENER Wendy SUI 1:59.35 +1.78 3 TRUPPE Katharina AUT 1:59.51 +1.94 4 SWENN LAON Anna SWE 1:59.98 +2.41 5 HAVER-LOESETH Nina NOR 2:00.08 +2.51 6 GISIN Michelle SUI 2:00.74 +3.17 7 LIENSBERGER Katharina AUT 2:00.81 +3.24 8 HUBER Katharina AUT 2:00.97 +3.40 9 DUBOVSKA Martina CZE 2:01.24 +3.67 10 DUERR Lena GER 2:01.30 +3.73 14.09: NOOOOOOOOOOO!! ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom femminile Levi 2019 in DIRETTA: primo trionfo stagionale di Shiffrin! Vlhova inforca Holdene… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom femminile Levi 2019 in DIRETTA: Gisin, che seconda manche: prima quando mancano le migliori… - zazoomnews : LIVE Sci alpino Seconda manche Slalom Levi femminile 2019 in DIRETTA: Comanda Gisin quando mancano le migliori! Due… -