In Parlamento 13 progetti di legge sul fine vita | 6 alla Camera e 7 al Senato | uno è di

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 23 novembre 2019) Fino ad oggi, sono 13 idiinrelativiquestione del, seie sette al. All'indomani della pubblicazione da parte della Corte Costituzionale delle motivazioni della sentenza suldello scorso settembre, in merito al caso di Marco Cappato per il suicidio assistito di Dj Fabo, manca ancora unaper una procedura omogenea sulla questione. Il primo a presentare un progetto disulinfu il deputato socialista Loris Fortuna nel 1984. Mori' l'anno successivo e nessuno dopo di lui porto' avanti l'esame del testo. Ma, da allora, in ogni legislatura venne depositato un provvedimento in materia senza che si arrivasse, per anni, ad alcuna discussione concreta. Il primo risultato, su questo fronte, si ebbe nel 2010 quando si riusci' ad approvare la proposta disulle cure palliative. Ma si dovra' ...

