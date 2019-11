Il ragazzo autore della più grande conversione da coin-op degli anni ' 80 - articolo

Fonte : eurogamer

(Di sabato 23 novembre 2019) Sono le 6:00 del mattino di un freddo novembre del 1987. Un giovane programmatore diciassettenne di nome Martin Webb è seduto di fronte ad un computer di casa da qualche parte a Shropshire. Dennis Webb, padre di Martin, è pure presente insieme a Geoff Brown (il boss del publisher US Gold). Sono stati in piedi tutta la notte.La sera precedente, qualche momento prima che la versione Commodore 64 di OutRun fosse duplicata presso Ablex Audio Video a Tellford (compagnia che produceva decine di migliaia di copie per il mercato natalizio), uno dei tester ha riportato un problema con il processo di masterizzazione. C'era un bug da qualche parte tra il codice di Martin ed il turbo tape loader di US Gold. Non erano stati capaci di risolverlo alla fabbrica, quindi si sono spostati in una casa nei paraggi per fornire a Martin un posto tranquillo che lo aiutasse a trovare e risolvere il problema. ...

