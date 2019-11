Formula 1 | Nico Hulkenberg shock contro Leclerc | “per me è semplicemente un bastardo

Formula 1 – Lewis Hamilton si scaglia contro Trump : “da piccolo venivo sempre spinto fuori perchè ero l’unico pilota di colore” : Lewis Hamilton non nasconde il suo disprezzo verso Donald Trump: le parole del britannico della Mercedes sono pungenti Lewis Hamilton non è di certo uno che dice le cose con mezzi termini: il britannico della Mercedes, sei volte campione del mondo, ha sempre espresso il pensiero senza peli sulla lingua. Dopo i vari messaggio pro veganismo, Hamilton adesso fa discutere per le dichiarazioni contro Donald Trump: “quando ci sono leader ...

Formula 1 – Hamilton non si accontenta - il britannico ha ancora fame di vittoria : la rivelazone sul suo futuro : Altro che ritiro! Lewis Hamilton vuole aggiungere ancora trofei alla sua bacheca: il britannico della Mercedes ha le idee chiarissime Lewis Hamilton ha conquistato ad Austin il suo sesto titolo Mondiale, avvicinandosi sempre più al record di Michael Schumacher di 7 titoli iridati in carriera. Il britannico della Mercedes non ha però intenzione di fermarsi e, nonostanti i tanti rumors riguardanti un suo ipotetico ritiro, è pronto a dare ...

Formula 1 - la Ferrari guarda al futuro : il team di Maranello sulle tracce di… Nico Hulkenberg : La scuderia guidata da Mattia Binotto avrebbe messo nel mirino Nico Hulkenberg per affidargli il ruolo di terzo pilota nel 2020 La coppia ufficiale di piloti della Ferrari per il 2020 è già definita, Sebastian Vettel e Charles Leclerc rimarranno compagni anche nella prossima stagione, provando a riportare a Maranello entrambi i titoli mondiali. Photo4/LaPresse Resta al momento scoperto il ruolo di terzo pilota, che Mattia Binotto potrebbe ...

Formula 1 – Hamilton non si monta la testa - il britannico teme le Ferrari in Messico : “non abbiamo alcuna speranza di cavarcela” : Lewis Hamilton non si sbilancia: le parole del britannico in vista del Gp del Giappone Dopo una settimana di pausa la Formula 1 torna protagonista: in Giappone Valtteri Bottas ha trionfato lasciandosi alle spalle Vettel e Hamilton, ma in Messico sarà tutta un’altra storia. In terra messicana il britannico della Mercedes si gioca il suo primo match point ma deve fare i conti con i suoi rivali: “io non sono mai stato uno che ...

Formula 1 – Verstappen ironico in conferenza stampa : “qualifiche domenica? Sabato vi sfido a Fifa” : Max Verstappen non teme il tifone: le parole dell’olandese della Red Bull nella conferenza stampa del Gp del Giappone E’ arrivato il momento di tornare in pista per i piloti della Formula 1 dopo una settimana di pausa a seguito del Gp di Sochi. I campioni delle quattro ruote sono arrivati in terra giapponese, dove domenica si correrà il Gp di Suzuka. E’ arrivato in Giappone con un pizzico di anticipo rispetto ai suoi ...

Formula 1 - frecciata di Verstappen a Hamilton : fischiano le orecchie del pilota britannico : L’olandese ha esaltato le qualità del campione del mondo, sottolineando però di non aver mai battagliato con un compagno di squadra alla sua altezza Cinque titoli mondiali già in tasca e il sesto in arrivo, ma non bastano a Lewis Hamilton per evitare la frecciatina di Max Verstappen. Il pilota olandese, sempre molto schietto nelle sue dichiarazioni, ha sì esaltato le qualità del campione del mondo della Mercedes, sottolineando al ...

Formula 1 - Allison sghignazza in faccia alla Ferrari : “è deliziosamente ironico che la sfortuna di Vettel…” : Il direttore tecnico della Mercedes è tornato a parlare del Gran Premio di Russia, soffermandosi sulla sfortuna che ha colpito la Ferrari Un passato alla Ferrari e un presente alla Mercedes, James Allison è passato dall’altro lato della barricata, ricoprendo adesso il ruolo di direttore tecnico nella scuderia di Brackley. Lapresse Domenica si è goduto la doppietta ottenuta a Sochi da Hamilton e Bottas, arrivata grazie al problema ...