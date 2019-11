Allerta Meteo Piemonte | criticità arancione per piogge | cresce il livello dei corsi

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 23 novembre 2019) Restainper leintense che nelle ultime ore stanno interessando ilcausando un incremento generalizzato di tutti id’acqua, in particolare nell’alessandrino dove i torrenti Orba ed Erro hanno raggiunto la soglia di guardia. Nevicate intorno ai 20-30 centimetri sull’arco alpino dal Cuneese al Verbano sopra i 1200 metri. Nelle prossime ore, fa sapere Arpa, sono attese ancora precipitazioni intense e diffuse su tutta la regione che proseguiranno per l’intera giornata in particolare su astigiano, alessandrino e cuneese orientale, accompagnate da forti venti sia in montagna, sia in pianura. Previsti, anche, ulteriori incrementi di fiume e torrenti, con superamenti delle soglie di pericolo, in particolare di Orba e Bormida. Anche il Lago d’Orta e il Lago Maggiore sono previsti in significativo ...

