Street style | com’era e com’è

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 22 novembre 2019)com'era com'ècom'era com'ècom'era com'ècom'era com'ècom'era com'ècom'era com'ècom'era com'ècom'era com'ècom'era com'ècom'era com'ècom'era com'ècom'era com'ècom'era com'ècom'era com'ècom'era com'ècom'era com'ècom'era com'ècom'era com'ècom'era com'ècom'era com'ècom'era com'ècom'era com'ècom'era com'ècom'era com'èC’era un tempo in cui le passerelle e le riviste riflettevano un mondo di fantasia, e la vita reale era, semplicemente, la vita reale. Il che non significava non badare al guardaroba, ma di certo neppure uscire di casa superaccessoriati come una fuoriserie. «Tutto ...

infoitcultura : Camila Cabello promuove il nuovo album 'Romance' con una bella mossa di street style - gablima_1989 : Blog Bruna Lima: Street Style| Em Ritmo de Festaaaa ?????? - gablima_1989 : Blog Bruna Lima: Street Style| Em Ritmo de Festaaaa ?????? -