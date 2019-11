Centrale geotermica in Val d’Orcia? La terra del Gladiatore è a rischio

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 22 novembre 2019) Pochi sanno che la scena del “” di Ridley Scott nei campi di grano, o meglio quella nei Campi Elisi (il luogo dove secondo la mitologia dimoravano le anime dei morti che erano stati eletti dagli dei) è stata girata in Italia.Infatti la location del colossal mondiale per esprimere quella tranquillità, quella bellezza raggiunta dalcon la morte, nel mondo intero è stata individuata in Val d’Orcia. Quell’ampia valle in provincia di Siena tra il Monte Amiata, l’alto Lazio e l’Umbria, un posto rimasto talmente integro nei suoi paesaggi e nel processo di antropizzazione dei suoi comuni (Castiglione d’Orcia, Montalcino, Pienza, Radicofani, San Quirico d’Orcia) da essere stato riconosciuto nel 2004 dall’Unesco Bene Protetto, Patrimonio dell’Umanità.Da quel lontano 2004 di investimenti ne ...

