Udine | cade acquasantiera in chiesa | muore bambina di 7 anni

Udine - dramma in chiesa : cade acquasantiera - muore bambina di 7 anni : Una bambina di sette anni è morta nel pomeriggio a Udine dopo essere stata colpita da una acquasantiera che è caduta in una chiesa del capoluogo friulano. Subito soccorsa, la piccola è stata trasportata in ospedale, dove purtroppo però è deceduta. Sul posto i Carabinieri del Norm, del Nucleo investigativo e gli ispettori dell'azienda sanitaria.Continua a leggere

Balotelli-gol ma il Brescia cade a Verona - blitz Udine se - pari a Lecce : Verona e Udinese fanno un bel balzo in avanti in zona salvezza, mentre tra Lecce e Sassuolo finisce 2-2. Dopo il successo 'Champions'.

Concorso per 11 undici impiegati amministrativi per Udine : scadenza bando 10 ottobre : Il comune di Udine ha pubblicato un bando di Concorso per assumere 11 istruttori amministrativo contabili. Il contratto offerto è a tempo pieno e indeterminato ed il titolo di studio richiesto è il diploma di maturità. bando di Concorso per undici impiegati amministrativi: requisiti richiesti Per candidarsi alle prove selettive, sarà necessario possedere i requisiti generali richiesti: essere cittadini italiani o di un Paese dell'Unione Europea, ...