"Non esiste alcuna possibilità di successo per unapolitica o economica della crisi inprima di un deciso confronto". Lo afferma il portavoce del generale Khalifasu Facebook, Ahmed Al Mismari. "Nessun processo politico può avere fortuna se non vengono eliminati prima i gruppi terroristici e smantellate le milizie criminali",aggiunge Al Mismari. La Conferenza di Berlino "elabori una mappa dei gruppi terroristici e dei loro sostenitori, tenendo conto delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza"(Di giovedì 21 novembre 2019)