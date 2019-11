Conte ascoltato dai carabinieri A inviare la lettera minatoria è stato forse un tifoso

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 21 novembre 2019) La Stampa racconta gli sviluppi del caso dellaarrivata alla sede dell’Inter la scorsa settimana. Sulla questione èaperto un fascicolo contro ignoti per minacce aggravate e detenzione di munizioni. Ieri l’allenatore nerazzurro Antonio– che non è sembrato per nulla allarmato, riferisce il quotidiano – èdai. Ha dichiarato di non sapere chi possa avere inviato la missiva,nente minacce a lui e ai suoi familiari, con tanto di nomi e cognomi. E in cui è anche scritto chenon sarebbe mai dovuto andare ad allenare l’Inter. Il sospetto avanzato dal tecnico è che a scriverla siaundi una squadra avversaria, arrabbiato per i buoni risultati dell’Inter in campionato. Laè scritta in stampatello con una penna nera. Chi scrive dichiara che è inutile analizzare il foglio alla ricerca ...

