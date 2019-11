Verso la modifica ai decreti Sicurezza Lamorgese annuncia | schema pronto

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 20 novembre 2019) È uno dei temi divisivi del Governo M5S-Pd. Per il momento è stato accantonato dando priorità alla Manovra ed alle altre urgenze. Ma entro la fine dell’anno un nuovo decreto cambierà i dlvoluti dall’ex ministro Matteo Salvini e diventati legge. “E’ già- hato la ministra dell’Interno Luciana- unodi provvedimento, ne devo parlare in Consiglio dei ministri. Posso già dire che nel testo saranno inserite modifiche connesse alle osservazioni pervenute dal presidente della Repubblica”.Illustrando le sue linee programmatiche in commissione Affari costituzionali della Camera,non si sbottona sui contenuti del provvedimento. Ma fa sapere di aver messo al lavoro gli uffici legislativi del Viminale, che hanno già prodotto un primo testo di decreto. ...

