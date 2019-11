Gratteri su accuse della deputata Pd Bruno Bossio | “Ho spalle molto larghe e sistema

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 novembre 2019) “Dicono che io abbia tanti poteri. Ogni tre mesi sono di Forza Italia, del Pd,Lega, dei 5 Stelle. Sono di tutti i partiti. La verità è che ognuno deve difendersi e rispondere dei reati di cui è accusato nei processi. Se cercano di tirareda un lato o dall’altro, perde tempo. Ho lee unnervoso d’acciaio“. Così, a “Otto e Mezzo” (La7), il ProcuratoreDda di Catanzaro, Nicola, risponde a chi, come laPd Enza, lo ha accusato di aver consigliato il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, di non ricandidare alle prossime elezioni regionali calabresi il presidente uscente Mario Oliverio. Quest’ultimo, assieme alla stessa, sono accusati di corruzione dalla procura di Catanzaro, che ne ha chiesto il rinvio a giudizio. “Io non ho nessun problema – ...

