Ancora una vulnerabilità Android oggi 20 novembre | 3 effetti e smartphone coinvolti

Google Fast Share riceve una nuova interfaccia - ma è Ancora in sviluppo : Google continua a lavorare allo sviluppo di Fast Share, la funzione che dovrebbe rendere più semplice la condivisione con altre applicazioni. L'articolo Google Fast Share riceve una nuova interfaccia, ma è ancora in sviluppo proviene da TuttoAndroid.

Giustizia - vertice fino a tarda sera : Ancora una fumata nera nella maggioranza sulla prescrizione : Ed ecco un'altra fumata nera sulla prescrizione. Escono sconsolati i protagonisti del governo giallorosso che si sono confrontati sulla riforma della Giustizia. Non c'è un accordo sul nodo dei nodi, la prescrizione, ma solo un piccolo passo in avanti: un via libera al processo civile che sarà all'ordine del giorno del prossimo consiglio dei ministri. E la prescrizione, la riforma del processo penale e del Csm? "Si continua ad ...

La serie di Amazon sul “Signore degli Anelli” è stata rinnovata per una seconda stagione - quando Ancora deve uscire la prima : Amazon ha già rinnovato per una seconda stagione la sua serie sul Signore degli Anelli, della quale si parla da oltre un anno, nonostante per ora non sia uscito nemmeno un trailer. La serie, su cui Amazon ha investito moltissimo, è al

Salvini ha mentito in tribunale. Non mi piegherò! Don Giorgio Ancora all'attacco : Dopo essere stato condannato dal giudice del tribunale di Lecco Nora Lisa Passoni al pagamento di 7.500 euro ed al risarcimento di ulteriori 7mila alla parte lesa, ovvero il leader della Lega Matteo Salvini, torna a parlare don Giorgio De Capitani. Sul suo sito personale, l'ex parroco di Monte a Rovagnate (Lecco) rivendica le proprie posizioni e non retrocede di un millimetro, nonostante le decisioni prese nei suoi confronti. Tuttaltro, si ...

"Salvini ha mentito in tribunale. Non mi piegherò" - don Giorgio Ancora all'attacco : Neppure la condanna da parte del tribunale di Lecco è servita a placare l'accanimento dell'ex parroco contro il leader della Lega: "Ho più di 80 anni, e per me sarebbe per lo meno da sciocco cedere ora, riponendo le 'armi' e lasciando perciò via libera ai prepotenti" Federico Garau Persone: Don Giorgio De Capitani Matteo Salvini ...

Ancora scontri a Hong Kong - agente colpito da una freccia e scuole chiuse lunedì : Cinque mesi di proteste e caos. Il tutto ha avuto inizio dall'opposizione alla proposta dell'amministrazione guidata da Carrie Lam di emendare la legge sull'estradizione

MotoGp - Meregalli sorpreso da Valentino Rossi : “è riuscito a stupirci Ancora una volta” : Il team director della Yamaha ha fatto il punto sulla terza sessione di prove libere del Gp di Valencia, soffermandosi su Rossi e Viñales La Yamaha centra il proprio obiettivo al termine della terza sessione di prove libere a Valencia, sia Valentino Rossi che Maverick Viñales staccano il pass per la Q2, chiudendo all’interno della top ten. AFP/LaPresse Risultati che fanno sorridere Maio Meregalli, intervenuto ai microfoni di Sky ...

Mostacciano IX Municipio - Rocca – Zamparelli : Ancora una volta tragedia sfiorata : Ci ritroviamo come ogni anno in questo periodo di piogge e vento a dover prendere atto che in alcune zone del IX Municipio continua ad esserci una vera e propria emergenza legata alla caduta degli alberi. E’ da tempo ormai che chiediamo all’amministrazione locale un intervento per mettere in sicurezza gli abitanti dei quartieri soprattutto su quelli più colpiti come Mostacciano, Torrino, Eur . Speriamo che l’amministrazione ...

MotoGp – Prove libere disastrose per Valentino Rossi a Valencia : Ancora una caduta - distrutta la M1 : Valentino Rossi cade anche nelle seconde Prove libere del Gp di Valencia: la M1 del Dottore distrutta Le Prove libere del Gp di Valencia non sorridono a Valentino Rossi: dopo l’ottavo posto delle Fp1, durante le quali il Dottore è stato protagonista di una brutta caduta, anche nelle seconde Prove libere il nove volte campione del mondo ha dovuto fare i conti con uno scivolone. In curva 10 Valentino Rossi è finito rovinosamente a ...

La schermata delle schede di Chrome per Android si rifà il look Ancora una volta : Una barra di ricerca, il logo di Google e un interruttore per la modalità incognito sono arrivati su Google Chrome Canary e Dev per Android nella schermata delle schede: è scomparso invece il conteggio delle schede aperte. L'articolo La schermata delle schede di Chrome per Android si rifà il look ancora una volta proviene da TuttoAndroid.

Spoiler Una Vita - trame iberiche : la Dicenta Ancora contro Genoveva : Nuovo spazio dedicato agli Spoiler delle trame iberiche della soap Una Vita, le cui protagoniste principali, nella settimana compresa tra l'11 novembre fino al 15, sono Genoveva ed Ursula. Oltre a Felipe e Marcia con suo marito Santiago. Ursula, quando Genoveva ha deciso di licenziarla e di cacciarla di casa ha ferito la donna al braccio con un coltello, provocando il suo svenimento. Soltanto l'intervento tempestivo di Felipe ha impedito una ...

Campofiorito - dopo la mail il silenzio : Claudia Stabile è Ancora una donna scomparsa : A una settimana dalla mail di Claudia Stabile al suo avvocato non ci sono notizie della donna in vita. Per questo Antonio Di Lorenzo, il legale della 35enne scomparsa oltre un mesa fa da Campofiorito (Palermo), le ha rivolto un appello a mettersi in contatto immediatamente al telefono con lui. Di suo marito Claudia diceva: "È geloso, mi sgrida e mi controlla tutto".Continua a leggere

Gb - giornale pubblica necrologio di una persona Ancora viva. Ira dei familiari : Nel Regno Unito, un giornale è incappato in una grave gaffe, pubblicando il necrologio di una persona “ancora viva”. Secondo quanto riporta Fox News, il quotidiano in questione è The Northern Echo, diffuso principalmente nel nord-est dell’Inghilterra, che ha appunto annunciato in questi giorni, tramite il suo sito web e i propri canali social, la morte di Charlie Donaghy, un ottantatreenne appassionato di sport amatoriali residente nella contea ...

Napoli senza manutenzione : Ancora una volta è disastro maltempo : Trecentocinquanta interventi dei Vigili del Fuoco negli ultimi due giorni, decine di alberi crollati, frane che hanno mandato il traffico in tilt, infiltrazioni e danni in oltre 30 scuole, strade...