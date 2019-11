Ottenuta la misura più precisa del raggio di un protone

Fonte : wired

(Di martedì 19 novembre 2019) (Getty Images) 0,000000000000000831 metri: ecco lapiùmaideldi un. Decisamente piccolo (quelli sono sedici zeri) e persino più piccolo di quanto si immaginasse fino a qualche tempo fa: 0,88 femtometri – milionesimo di miliardesimo di metro. Non è la prima volta che si arriva a questazione, anzi almeno da un paio di anni, ma grazie a una tecnica peculiare i fisici del Jefferson Lab sono giunti a una precisione mai conosciuta prima, confermando dunque la microdeldel. Lo studio è stato pubblicato su Nature. Comere? Il problema delladeldelè aperto da tempo. Storicamente lo si riteneva grande per l’appunto 0,88 femtometri. Per ottenerne la dimensione si poteva o sparare elettroni contro i protoni e osservarne il rimbalzo, oppure puntare un laser contro un atomo di idrogeno (costituito da ...

