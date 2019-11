Mini - Tolti i veli alla John Cooper Works GP

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Saranno solo 3.000 in tutto il mondo i clienti che potranno acquistare laGP. Il modello, che debutta al Salone di Los Angeles, non è soltanto una serie speciale, ma un'evoluzione decisamente corposa del progetto che ha come unico scopo quello di incrementare le prestazioni. Le prevendite sono già aperte in Italia e il prezzo è stato fissato a quota 45.900 euro. 306 CV dal 2.0 turbo. Dentro al cofano troviamo il 2.0 turbo che già è stato proposto sulla Countryman JCW e su altri modelli del gruppo BMW: parliamo della variante da 306 CV. In attesa di conoscere i dati prestazionali completi, laha confermato che la GP ha ottenuto al Nürburgring un tempo sul giro inferiore agli 8 minuti. Debuttano gli "spats" di carbonio. Non sarà difficile riconoscere la GP dalle altre: la caratterizzazione estetica è funzionaleprestazione e ogni ...