Manovra | Gualtieri | ‘rafforza lotta evasione | Gdf fondamentale’**

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – Per raggiungere gli obiettivi della manovra "la strada scelta non è stata l'aumento della pressione fiscale. Al contrario in manovra ci sono misure per alleggerirne il peso". "Né è stata scelta la via dei tagli a welfare, scuola e sicurezza". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri alla cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico della Gdf.

Roma, 18 nov. (Adnkronos) – "Questa manovra aumenta il netto in busta paga riducendo le tasse". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri a 'Otto e Mezzo' su La7, sottolineando che "le tasse le ha messe il governo precedente, le ha messe Salvini". "E sarà una manovra difficile da fare", spiega, rivendicando come si tratti di una "manovra progressista, di sinistra per

Roma, 18 nov. (Adnkronos) – 'Il paese nel 2020 starà meglio del 2019″. Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri a 'Otto e Mezzo' su La7, sottolineando che 'il prossimo anno potrebbe essere meglio delle nostre previsioni". La nostra stima è +0,6% ma 'io penso che potremo fare meglio", afferma.

Roma, 18 nov. (Adnkronos) – "Sulla Plastic tax stiamo lavorando": "ci sarà ma sarà diversa", ma "è presto" per dire come. Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri a 'Otto e mezzo' su La7.

Roma, 18 nov. (Adnkronos) – "La Presentazione di tanti emendamento suscita titoli ma avviene tutti gli anni","non sono affatto spaventato". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri a 'Otto e Mezzo' su La7.

Roma, 7 ott. (AdnKronos) – "Siamo fiduciosi" nel via libera della Commissione europea al Bilancio del governo prefigurato con la Nadef. Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri a Confindustria, sottolineando che il dialogo con Bruxelles "è costante", e che la flessibilità sul deficit chiesta da Roma "è in linea con le norme europee".

