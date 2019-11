Fare di voi stesse una priorità non è egoista

Fonte : vanityfair

(Di martedì 19 novembre 2019) Nessuno è immune all'attrazione di un narcisistaI narcisisti sono attratti da partner intelligenti, educati, forti e sensibiliVi sono dei segnali di pericolo, ma voi scegliete di ignorarliNon è mai stato apertamente cattivo o sprezzanteGli amici vedono ciò che non riuscite a vedereIl vostro corpo vi dice sempre la veritàUn partner narcisista può effettivamente essere la vostra anima gemella: Non potete cambiarloAttenzione ai sensi di colpaSe il suo cuore è chiuso, non è vostro dovere aprirloL'unica via d'uscita è l'amore di séNoi donne abbiamo questa tendenza. Al servizio, al sacrificio, al dono senza riserve. “Domani alle 8 in ufficio”, “Ok capo”. “Mammaaa, non son capace di allacciarmi le scarpe”, “Arrivo amore”. “Mi vai a comprare il panno per pulire i vetri della mia auto”, “Ma certo”. E magari, non sapete a chi far portare i bambini a scuola, oppure dovete consegnare un lavoro ...

