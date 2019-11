Autonomia | Mattarella | ‘no a camicia di forza né a rivendicazioni e conflitti’

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 19 novembre 2019) Arezzo, 19 nov. (Adnkronos) – “Viviamo la stagione dell’interdipendenza. Tra Paesi e tra Continenti. Tanto più tra istituzioni della rappresentanza politica nazionale e l’articolazione istituzionale della Repubblica: Regioni, Province, Comuni. Il dialogo, il confronto tra livelli diversi di governo, non può essere improntato, da un lato dalla imposizione di una sorta didisul sistema delle autonomie -ferma restando visione unitaria e complessiva del sistema della finanza pubblica- e, dall’altro, da una visione di tipo rivendicativo-conflittuale”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo ad Arezzo all’assemblea dell’Anci.“La Repubblica, nella sua interezza e nelle sue articolazioni, serve il cittadino e le comunità nelle loro aspirazioni, nel perseguimento dei loro legittimi ...

