“Vince” Taylor Swift | potrà cantare sue vecchie hit a Ama

(Di martedì 19 novembre 2019) Lo sfogo sui social e la chiamata a raccolta dei fan hanno sortito l'effetto sperato.potra'anche i suoi vecchi successi come 'Shake it off' agli American Music Awards (Ama) in calendario domenica. La scorsa settimana la popstar aveva accusato la sua ex casa discografica, Big Machine, di volerle impedirle dile canzoni dei suoi primi 5 album agli Ama. In una nota, Big Machine, ha annunciato che le parti "hanno raggiunto un accordo" e che l'artista potra' esibirsi anche perche' "non ha bisogno del via libera dell'etichetta per le performance live in televisione o sul altre piattaforme"., per una questione legale non detiene i diritti dei suoi brani. "Ragazzi, di recente e' stato annunciato che gli American Music Awards mi renderanno omaggio come 'Artista del decennio' alla prossima cerimonia. Avevo in programma di esibirmi con un medley delle ...

