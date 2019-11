Papa Francesco offre il pranzo in Vaticano ai poveri | ma è bandito il maiale | per

Papa Francesco fa servire a 1.500 poveri lasagne halal per rispettare i musulmani : Città del Vaticano - Dopo i tortellini al pollo in rispetto dei musulmani , Papa Francesco ha fatto servire a 1.500 poveri le lasagne alla bolognese, con il sugo fatto senza la carne di maiale...

Ruini incontra Salvini. Cosa ne pensa Papa Francesco? : Il 3 novembre il Cardinale Camillo Ruini , sempre sulla breccia benché non lontano dai 90 anni, ha suscitato scalpore con una intervista al Corriere della Sera che provo a sintetizzare così:- rivendica la sua scelta di “influenzare gli schieramenti politici” su temi essenziali per i cattolici;- ammette che oggi i cattolici (specialmente “il cattolicesimo politico di sinistra”) sono poco rilevanti ...

Papa Francesco contro sovranisti e legittima difesa : "Mi ricordano Hitler" - bomba su Salvini e Meloni? : Sente puzza di "cultura dell'odio", Papa Francesco . Intervenendo al XX Congresso mondiale dell'Associazione internazionale di diritto penale il pontefice è ancora più esplicito: "Quando sento qualche discorso, qualche responsabile dell'ordine o del governo, mi vengono in mente i discorsi di Adolf Hi

Papa Francesco dona struttura in Vaticano per ospitare i senzatetto : Domenica prossima si celebrerà in Vaticano la Giornata Mondiale dei Poveri, istituita da Papa Francesco, e per l'occasione Bergoglio ha deciso di donare una struttura, vicina a San Pietro, per il ricovero dei senzatetto e dei poverì della città. Potrà ospitare fino a 50 persone Si tratta di una struttura di pregio, con vista sulla basilica di San Pietro sul lato sinistro del Colonnato, che potrà ospitare fino a 50 persone anche se inizialmente ...