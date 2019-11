Ghera-Colosimo a Zingaretti | dichiari stato di calamità per regione Lazio

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 18 novembre 2019) Roma – “L’ondata di maltempo di questi giorni sta devastando il litorale laziale, bollettino nero e grandi criticita’ sulle coste Nord e Sud-Santa Marinella, Latina, Civitavecchia, compresa Ostia, rimaste travolte dalle mareggiate. Detriti e rifiuti sugli arenili, cabine distrutte, ristoranti inondati, a Fregene ha ceduto il pavimento di uno stabilimento balneare. Metri di spiaggia mangiata a vantaggio di un’erosione che rischia di non arrestarsi, danni per il territorio, comprese le diverse aree naturali protette, e per il settore turistico-balneare”. “Come Fratelli d’Italia presenteremo un’interrogazione per sapere sia quali sono gli interventi strutturali – gia’ pianificati e realizzati che quelli in emergenza che saranno effettuati a seguito del maltempo di questi giorni. La situazione rimane di allerta, pertanto ...

