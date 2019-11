Con il Samsung Galaxy A51 la batteria non dovrebbe essere un problema

Seri problemi sui Samsung Galaxy A50 per il riConoscimento impronte - cosa fare : Non sono pochi i possessori del Samsung Galaxy A50 testimoni di gravissime anomalie per il loro device, in particolare per la funzione di riconoscimento delle impronte. A seguito di recenti aggiornamenti, la feature presenta errori di diverso tipo fino a non essere pure più attiva. Il Samsung Galaxy A50 he ricevuto nelle ultime settimane due pacchetti di update siglati come A505FNXXS3ASK9 e A505FDDS3ASK8. Tutti e due, come riportato nel ...

Altro che Black Friday : a 0 rate il Samsung Galaxy S10 Con Vodafone - nuova offerta : Il Black Friday è senz'Altro un'iniziativa importante per accaparrarsi uno smartphone, magari un top di gamma, ad un prezzo più ragionevole: cosa ne direste se il portabandiera in questione si identificasse proprio con il Samsung Galaxy S10? Vodafone avrà letto nella vostra mente in qualche modo, perché stiamo per parlarvi di una promozione che potreste trovare davvero interessante: stando a quanto riportato da 'mondomobileweb.it', si ...

Samsung cala il tris Con il nuovo Samsung Galaxy 10 Anniversary Premium Package : Samsung presenta il bundle Galaxy 10 Anniversary Premium Package con all'interno un Galaxy Note 10, il Watch Active 2 e le Galaxy Buds L'articolo Samsung cala il tris con il nuovo Samsung Galaxy 10 Anniversary Premium Package proviene da TuttoAndroid.

Samsung rilancia i Security Days per sensibilizzare i Consumatori su sicurezza e manutenzione dei dispositivi mobile : I Samsung Security Days si svolgeranno a novembre, nei fine settimana in oltre 160 punti vendita e dal lunedì al venerdì presso i Samsung Customer Service. L'articolo Samsung rilancia i Security Days per sensibilizzare i consumatori su sicurezza e manutenzione dei dispositivi mobile proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 e altri smartphone a rate da 0 euro Con Vodafone Infinito : Ecco gli smartphone Samsung che potete abbinare a Vodafone Infinito, Vodafone Infinito Gold Edition e Vodafone Infinito Black Edition: scopriamo quanto costa portarsi a casa Samsung Galaxy A10, Galaxy A20e e Galaxy S10 con rate da 0 euro! L'articolo Samsung Galaxy S10 e altri smartphone a rate da 0 euro con Vodafone Infinito proviene da TuttoAndroid.

Ci sono buone notizie se volete utilizzare PlayGalaxy Link sui Samsung Galaxy S10 e Note 10 Con Android 10 : Samsung aggiorna l'applicazione PlayGalaxy Link con il supporto ad Android 10 beta e la One UI 2.0 L'articolo Ci sono buone notizie se volete utilizzare PlayGalaxy Link sui Samsung Galaxy S10 e Note 10 con Android 10 proviene da TuttoAndroid.

Batteria al top per il Samsung Galaxy S9 Con aggiornamento di novembre : Ci sono diverse buone ragioni per scaricare nel più breve tempo possibile l'aggiornamento di novembre pensato per il Samsung Galaxy S9. Il pacchetto software è disponibile nel nostro Paese da poco meno di una settimana, come avrete intuito dall'articolo che abbiamo pubblicato sul nostro magazine, ma questo giovedì possiamo già condividere coi nostri lettori un primo bilancio per quanto concerne la durata della Batteria. Il top di gamma 2018, ...

Motorola sfida Samsung e Huawei Con uno smartphone pieghevole. Torna il Razr : Prima dell'avvento degli smartphone, che hanno rivoluzionato il mercato e spazzato via chi non si è dimostrato pronto a recepire il cambiamento, il Razr di Motorola era un telefonino iconico. All'epoca, e siamo a metà del primo decennio degli anni 2000, si chiamavano ancora così e le app non esistevano se non nella mente di Steve Jobs e di qualche altro visionario. Ora, quasi 15 anni dopo, ...

In pieno Black Friday 2019 : ePrice a valanga Con le offerte smart TV Samsung : Credete che i veri affari si concludano solo a margine del Black Friday 2019? Senz'altro, ma attenti a non sottovalutare le occasioni che precedono l'evento, anch'esse spesso molto succulente come nel caso dell'iniziativa promozionale di ePrice in collaborazione con Samsung, titolata 'November Days'. La campagna è valida fino a domani 14 novembre: avete ancora poche ore per approfittarne. I prodotti in promozione sono le smart TV del colosso di ...

Samsung pronta a seguire Xiaomi Con l’abbigliamento smart Cardinal : Stando alle notizie provenienti dalla Corea del Sud, Samsung C&T Corporation ha registrato un brevetto presso il KIPO per il termine "Cardinal" L'articolo Samsung pronta a seguire Xiaomi con l’abbigliamento smart Cardinal proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 viene certificato Con 6 GB di RAM e fino ad 1 TB di memoria : nuove varianti in arrivo? : Giunto e superato il giro di boa, Samsung Galaxy S10 potrebbe ricevere presto due ulteriori configurazioni di memoria L'articolo Samsung Galaxy S10 viene certificato con 6 GB di RAM e fino ad 1 TB di memoria: nuove varianti in arrivo? proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A50 è il protagonista del nuovo volantino Esselunga Con un ottimo prezzo : Esselunga sta per lanciare il nuovo volantino con Samsung Galaxy A50 come protagonista: lo smartphone di fascia media del produttore sud-coreano sarà in offerta a un ottimo prezzo dal 14 al 23 novembre. L'articolo Samsung Galaxy A50 è il protagonista del nuovo volantino Esselunga con un ottimo prezzo proviene da TuttoAndroid.

In settimana per Samsung Galaxy Note 10 la beta 2 di One UI 2.0 Con Android 10 : La situazione relativa al programma beta One UI 2.0 per Samsung Galaxy Note 10 si era un po' arenata, ma finalmente siamo qui pronti per farvi notizie fresche di giornata. Come riportato da SamMobile, la seconda beta è attesa per questa settimana, ed il programma beta verrà esteso gradualmente ad altri mercati già nei prossimi giorni (Spagna, Francia, UK e Polonia i mercati selezionati). Gli utenti in Corea del Sud sono stati informati delle ...

Almeno 5 novità certe per il Samsung Galaxy S10 Con il prossimo aggiornamento di fine 2019 : Ci sono Almeno cinque novità che possiamo dare praticamente per scontate a partire da oggi 12 novembre per tutti coloro che sono ansiosi di toccare con mano il prossimo aggiornamento per il Samsung Galaxy S10. Di recente ci siamo soffermati sul top di gamma 2019 solo su questioni di natura commerciale, come avrete notato anche nel corso del fine settimana, complice il fatto che siamo entrati ufficialmente nel mese del Black Friday. Questo ...