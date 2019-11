A Salvini conviene perdere in Emilia

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 17 novembre 2019) Per quanto stravagante, illogico e (persino) innaturale possa apparire, è probabilmente vero che ale elezioni inRomagna.Cerco ora di spiegarmi, introducendo una constatazione (elementare) e tre brevi ragionamenti di prospettiva.La constatazione è che comunque il leader della Lega (e con lui la coalizione che lo segue) è già pressoché certo di essere il trionfatore della prossima tornata regionale, per il semplice fatto che si voterà in due realtà molto diverse comeRomagna e Calabria con la seconda che vede la sinistra spaccata in due fazioni assai difficilmente compatibili (pro o contro il governatore uscente, con la segreteria del Pd nazionale che da tempo ha già precisato che ci sarà un candidato nuovo) e il M5S orientato a non presentarsi: quindi una sorta di gol a porta vuota per ...

