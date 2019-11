XFactor | Mara Maionchi contro Malika Ayane | Che c dici?

“Che c***o dici”. XFactor - Mara Maionchi fuori di sé : la frase rimbomba per tutto lo studio : Giunti al quarto live di X Factor, la gara si è ormai surriscaldata. E dopo aver assistito nelle scorse puntate a qualche frecciatina tra Malika Ayane e Sfera Ebbasta, ieri sera si è consumato un vero e proprio scontro. Con il passare delle puntate, come è normale, i giudici affilano i coltelli e quando si tratta di difendere la propria squadra e le scelte fatte per loro non guardano in faccia a nessuno. Protagoniste dello scontro tra la ...

«X Factor 13» : Mara contro Malika (per difendere il «Salmo» di Nicola Cavallaro) : Davide Rossi (Under Uomini)Giordana Petralia (Under Donne)Sierra (Gruppi)Nicola Cavallaro (Over)Booda (Gruppi)Eugenio Campagna (Over)Seawards (Gruppi)Sofia Tornambene (Under Donne)Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. E così, a un passo dalla puntata che svelerà gli inediti dei cantanti rimasti in gara, i giudici di X Factor si arrotolano le maniche e difendono le proprie squadre costi quel che costi. È il caso di Mara ...

X Factor : Arisa si Scaglia Contro Mara Maionchi! Ecco Cosa è Successo! : Durante l’ultima l’ultima puntata di X Factor Mara Maionchi si è lasciata sfuggire una frase su una celebre canzone di Arisa che non è passata inosservata. La cantante lucana ha immediatamente risposto alla talent scout su Instagram. Ecco i dettagli dello sContro tra le due. In questi giorni su Sky è iniziata la 13° edizione di X Factor, i giudici di quest’anno sono Malika Ayane, SferaeBasta, Samuel dei Subsonica e la veterana ...

X Factor - gli ascolti precipitano. Samuel : “Se passiamo il turno facciamo un’orgia” - Mara Maionchi : “Invitami” : “Nella prima puntata, siamo stati un po’ mollicci come giudici…”, ha ammesso Mara Maionchi all’inizio del secondo Live di X Factor e Samuel ha risposto: “Stasera, ci meniamo!“. Sono stati di parola. Saranno stati gli ascolti deludenti della prima puntata, sarà che bisognava dare ritmo allo show, fatto sta che i giudici si sono “svegliati” e si sono punzecchiati dall’inizio alla fine. E se le ...

X Factor 2019 - secondo live show in diretta. Sfera : «La musica non ha età». Mara punge : «Ce l’ha - sennò tu non esisteresti» : Sfera Ebbasta e Mara Maionchi - X Factor 2019 Dopo l’esordio della scorsa settimana, prosegue il live show di X Factor 2019 con la seconda puntata. Qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con liveblogging del giovedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell’X Factor Dome. X Factor 2019: la diretta minuto per minuto del secondo live show 21.16: Con il riassunto di ...

Mara Maionchi a Blogo : "Vi spiego perché non mi stanco mai di X Factor" : Mara Maionchi è la veterana di X Factor. C'è sin dall'edizione numero uno (seppur con alcune pause di riflessione). Arriva ai Live, in partenza giovedì 24 ottobre su SkyUno, con Eugenio Campagna, Marco Saltari e Nicola Cavallaro, gli Over. Sulla carta la squadra più forte di questa edizione.prosegui la letturaMara Maionchi a Blogo: "Vi spiego perché non mi stanco mai di X Factor" pubblicato su TVBlog.it 22 ottobre 2019 17:16.

X Factor 13 - Nuela eliminato a sorpresa : la star di “Carote” va a casa. Mara Maionchi con gli Over punta alla vittoria : Colpo di scena. Nuela, il fenomeno delle Auditions e dei Bootcamp con i tormentoni “Carote” e “Ti voglio al mio funerale”, non ce l’ha fatta a superare gli Home Visit a Berlino e torna a casa, a Roma. Tutti e quattro i giudici hanno portato i cantanti ad esibirsi live in diversi luoghi di Berlino, accompagnati da una band dal vivo e davanti ad un pubblico. Una vera e propria prova del nove che ha mostrato i limiti evidenti di alcuni dei ...

X Factor 13 - Home Visit : Malika Ayane - Samuel - Mara Maionchi e Sfera Ebbasta scelgono i cantanti per i live : Aggiornamento: Ecco i cantanti scelti per squadra:Malika Ayane, Under Uomini: Davide Rossi, Enrico Di Lauro e Lorenzo Rinaldiprosegui la letturaX Factor 13, Home Visit: Malika Ayane, Samuel, Mara Maionchi e Sfera Ebbasta scelgono i cantanti per i live pubblicato su TVBlog.it 18 ottobre 2019 00:24.