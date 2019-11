Vaccini | Rappuoli | “Una delle conquiste più importanti della civiltà da spiegare ai

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 16 novembre 2019) “È importante parlare dialle nuove generazioni che isono unapiù, perché hanno permesso di eliminare le malattie infettive che solo un secolo fa uccidevano centinaia di milioni di persone“. È il monito di Rino, Chief Scientist di Gsk Vaccines, premiato ieri a Berlino con il ‘Robert Koch Award’ per gli studi che hanno portato al primo vaccino al mondo contro il meningococco B. “Oggi molte persone hanno perso la fiducia nei– ha osservato lo scienziato – e alcunemalattie che erano state eliminate grazie alla vaccinazione, come il morbillo e la difterite, stanno tornando mettendo a repentaglio un secolo di progressi in sanità nel mondo occidentale“. La messa a punto di nuove tecnologie ha rivoluzionato il modo di fare ricerca, permettendo lo sviluppo di ...

