Sudamerica | da Piñera a Macri fino a Cartes | quando il calcio serve per entrare in

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 novembre 2019) Inil fútbol e la politica vanno spesso a braccetto. Non solo a queste latitudini diversi ex calciatori si sono calati nell’agone politico sfruttando l’enorme popolarità del pallone, ma anche molti uomini d’affari hanno usato ilcome trampolino di lancio per raggiungere le più alte vette istituzionali, passando dal presiedere un club a governare una nazione intera. Prendete ad esempio il curriculum del presidente cileno Sebastian, l’uomo più contestato del momento nel Paese transandino: tra le altre cose, dal 2006 al 2010 è stato l’eminenza grigia alle spalle del Colo Colo, il club più blasonato del Cile. La liaison trae il Cacique non è nata per amore, ma per pura convenienza politica, all’indomani della cocente batosta elettorale rimediata alle presidenziali del 2006. È stato in quel momento che il fratello Miguel ...