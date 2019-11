Pulizia nelle scuole | dal 2020 stop agli appalti | i lavoratori saranno assunti dallo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 novembre 2019) Primo gennaio: finisce l’era delle coop, inizia quelle delle pulizie “internalizzate”. Leitaliane nonpiù curate da ditte esterne ma sempre dstessiche diventeranno dipendenti statali. Il ministero li assumerà tutti (o quasi?), per pulire direttamente gli istituti, magari risparmiare qualche milione, sicuramente mettere fine a un sistema die subsanzionato dall’Antitrust. Una rivoluzione su cui, daiai sindacati, dalla politica alle, sono tutti d’accordo, tranne ovviamente le coop. Il problema è che a poche settimane dalla partenza non è stato fatto quasi nulla: il concorso per stabilizzare iè stato approvato ma non ancora bandito (figuriamoci espletato). Soprattutto, non sono stati risolti i nodi sulla platea dei beneficiari: icoinvolti sono 16mila, i posti in palio solo 11mila. E poi c’è il ...

