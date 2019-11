LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : qualifiche in tempo reale - Vettel contro tutti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del GP Brasile (16 novembre) – La presentazione delle qualifiche GP Brasile – La cronaca delle FP1 – La cronaca delle FP2 Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Brasile, penultimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Interlagos si prospetta un time-attack appassionante, in cui le posizioni sulla griglia di partenza ...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : lampo di Hamilton su Verstappen - Ferrari guardinga. Qualifiche dalle 19.00 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LE PREVISIONI METEO DELLE Qualifiche 17.04 La nostra DIRETTA si ferma qui, grazie per averci seguito e appuntamento alle ore 19 con le Qualifiche sempre su OASport. 17.02 Si chiude così la terza sessione di prove libere in Brasile con Lewis Hamilton in vetta davanti a Max Verstappen e alle Ferrari di Leclerc e Vettel. Di seguito la classifica completa delle FP3: 1 44 L. Hamilton (B) Mercedes ...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : Mercedes in vetta con Hamilton nelle FP3 davanti alle Ferrari e a Verstappen : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.50 La Ferrari ha girato in questa sessione con la mappatura 3 del motore, mentre in qualifica utilizzerà la modalità “Engine 1” per sprigionare ancora più potenza nel Q3. 16.49 Di seguito le migliori prestazioni assolute nei vari settori: FASTEST SECTORS (45/60 MINS) Hamilton sets a new fastest lap with a mighty middle sector But Leclerc hangs on to purple sectors either ...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : Hamilton scatenato nel time-attack davanti a Leclerc e Vettel nelle FP3 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.50 La Ferrari ha girato in questa sessione con la mappatura 3 del motore, mentre in qualifica utilizzerà la modalità “Engine 1” per sprigionare ancora più potenza nel Q3. 16.49 Di seguito le migliori prestazioni assolute nei vari settori: FASTEST SECTORS (45/60 MINS) Hamilton sets a new fastest lap with a mighty middle sector But Leclerc hangs on to purple sectors either ...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : Ricciardo al comando nelle FP3 - tra poco Ferrari e Mercedes con gomme morbide : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.19 Leclerc si mette a dettare il passo in 1’09″871 con gomme soft! 16.18 Entra nel vivo il turno! La Renault si porta in testa con Hulkenberg davanti a Ricciardo, mentre Vettel blocca in curva 1 e si rilancia per un altro tentativo. 16.16 Si muove la Haas con Grosjean e Magnussen che scendono in pista con gomme soft, poco dopo esce dalla pit-lane anche Vettel con la ...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : Ferrari in pista per il primo time-attack delle FP3 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.19 Leclerc si mette a dettare il passo in 1’09″871 con gomme soft! 16.18 Entra nel vivo il turno! La Renault si porta in testa con Hulkenberg davanti a Ricciardo, mentre Vettel blocca in curva 1 e si rilancia per un altro tentativo. 16.16 Si muove la Haas con Grosjean e Magnussen che scendono in pista con gomme soft, poco dopo esce dalla pit-lane anche Vettel con la ...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : Ferrari d’assalto con Vettel e Leclerc nelle FP3 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.49 Questa invece è la classifica del Mondiale piloti a due tappe dalla fine della stagione 2019: 1 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 381 2 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 314 3 Charles Leclerc MON Ferrari 249 4 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 235 5 Sebastian Vettel GER Ferrari 230 6 Alexander Albon THA RED BULL RACING HONDA 84 7 Carlos Sainz ESP MCLAREN RENAULT 80 8 Pierre Gasly FRA ...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : tra poco il via alle FP3 - sfida totale tra Ferrari - Mercedes e Red Bull : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.49 Questa invece è la classifica del Mondiale piloti a due tappe dalla fine della stagione 2019: 1 Lewis Hamilton GBR Mercedes 381 2 Valtteri Bottas FIN Mercedes 314 3 Charles Leclerc MON Ferrari 249 4 Max Verstappen NED RED Bull RACING HONDA 235 5 Sebastian Vettel GER Ferrari 230 6 Alexander Albon THA RED Bull RACING HONDA 84 7 Carlos Sainz ESP MCLAREN RENAULT 80 8 Pierre Gasly FRA ...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : Vettel e Leclerc all’attacco nelle FP3! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.41 Staremo a vedere se questa superiorità motoristica si rivelerà sufficiente almeno in qualifica per avere la meglio su Mercedes e Red Bull, che proveranno a far valere una maggiore velocità in percorrenza nel tratto più guidato di Interlagos per compensare il deficit di velocità massima sul dritto. 15.37 La scuderia di Maranello fino a questo momento ha risposto sul campo alle polemiche ...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : scattano le FP3 - Ferrari per confermarsi in vetta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.41 Staremo a vedere se questa superiorità motoristica si rivelerà sufficiente almeno in qualifica per avere la meglio su Mercedes e Red Bull, che proveranno a far valere una maggiore velocità in percorrenza nel tratto più guidato di Interlagos per compensare il deficit di velocità massima sul dritto. 15.37 La scuderia di Maranello fino a questo momento ha risposto sul campo alle polemiche ...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : FP3 e qualifiche - Vettel si gioca la pole con la Ferrari! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PRESENTAZIONE DELLE qualifiche DI OGGI ORARI DI FP3 E qualifiche DI OGGI (SABATO 16 NOVEMBRE) VIDEO: HIGHLIGHTS E SINTESI PROVE LIBERE LA CRONACA DELLE FP2 DEL GP Brasile 2019 RISULTATI E CLASSIFICA FP2 ANALISI DELLE PROVE LIBERE SEBASTIAN Vettel: “GIORNATA DISCRETA” CHARLES LECLERC: “NON SO CON QUALE GOMMA PARTIRE” VIDEO CHARLES LECLERC: “GIUSTO SOSTITUIRE IL ...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : prove libere 3 - Ferrari all’attacco con Vettel e Leclerc in vista delle qualifiche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del weekend – Cronaca FP1 – Cronaca FP2 – Analisi prove libere Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile 2019, ventesimo e penultimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. Si comincia a fare davvero sul serio ad Interlagos con gli ultimi 60 minuti di test a disposizione dei team ...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : che Ferrari! Vettel precede Leclerc - Rosse scatenate! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE FP2 DEL GP Brasile 2019 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE! Un saluto dalla redazione di OA Sport. 20.30: Hamilton, però, sul passo gara ha fatto vedere grandi cose, come al solito. Mercedes, infatti, nella gestione delle mescole pare avere qualcosa in più. Tuttavia, le Rosse sono lì. 20.29: Dunque si conferma una Ferrari in grande forma su questa pista nella simulazione ...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : Vettel domina davanti a Leclerc - Ferrari da urlo a Interlagos! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE FP2 DEL GP Brasile 2019 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE! Un saluto dalla redazione di OA Sport. 20.30: Hamilton, però, sul passo gara ha fatto vedere grandi cose, come al solito. Mercedes, infatti, nella gestione delle mescole pare avere qualcosa in più. Tuttavia, le Rosse sono lì. 20.29: Dunque si conferma una Ferrari in grande forma su questa pista nella simulazione ...