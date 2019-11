L’abbraccio trip hop delle 3 Assassine di Ciao Sono Vale | nella claustrofobia della

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 16 novembre 2019) 3diè quanto è necessario raccontate sulla solitudine di chi vive una condizione di soffocamento esistenziale,prigionia di una pressa che da un'estremità minaccia la nostra pace, dall'altra soverchia con un carico di paranoia e dolore. Dopo la relazione tossica cantata e decantata in Cliché,ria Fusarri - questo il suo nome - ritorna su un tema delicato e immerge la nostra testa nel mondomalattia mentale. Non abbiamo, in questo contesto, la psichedelia di un synth che sfugge al controllo con i 9/5 di un batterista folle e tanto meno siamo di fronte al mondo visionario dell'art rock che probabilmente salverà il pianeta: 3dici percuote con un darkbeat acido che ci mostra corpi che si muovono in reverse. Il basso synth e le percussioni portano a compimento, e lo fanno con dovere, la difficile missione di rendere il ...

OptiMagazine : L'abbraccio trip hop delle 3 Assassine di @ciaosonovaleoff, nella claustrofobia della malattia mentale (testo e aud… -