I commissari straordinari dell’ILVA hanno denunciato ArcelorMittal

Ilva - i commissari straordinari denunciano ArcelorMittal ai pm di Taranto : “Fatti lesivi dell’economia nazionale” : I commissari straordinari di Ilva denunciano ArcelorMittal alla procura di Taranto. Francesco Ardito, Alessandro Danovi e Antonio Lupo hanno consegnato nelle mani del procuratore di Taranto, Carlo Maria Capristo, e del procuratore aggiunto Maurizio Carbone un esposto denuncia “contenente fatti e comportamenti, inerenti al rapporto contrattuale con ArcelorMittal, lesivi dell’economia nazionale”, spiegano in una nota i tre. Una mossa, ...

Elisabetta Spitz commissario straordinario al Mose : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in queste ore a Venezia in attesa di rientrare a Roma per l'atteso Consiglio dei Ministri di oggi, ha ribadito in mattinata che i veneziani non saranno lasciati soli dal governo e si è spinto fino ad annunciare la prima serie di indennizzi per i cittadini e le attività che hanno subito danni a causa del maltempo.Al termine della riunione in Prefettura, Conte ha anticipato indennizzi fino a 5mila ...

Sindaco di Venezia : “Tutti corresponsabili”. Mose - arriva il nuovo commissario straordinario : Elisabetta Spitz, classe 1953, ex moglie dell'ex segretario Udc Marco Follini ed ex direttore generale dell'Agenzia del Demanio, e' il nuovo commissario straordinario per il Mose. L'indicazione della sua nomina e' arrivata oggi dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli. Dopo la marea che ha colpito e messo in ginocchio il 12 novembre la citta' di Venezia, si contano i danni a monumenti abitazioni e alberghi e intanto si ...

Mose Venezia : chi è Elisabetta Spitz - nuovo commissario straordinario : Elisabetta Spitz, romana, classe '53, è il nuovo commissario straordinario per il Mose (COS'E'). A dirlo, a Radio Capital, la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. L'indicazione arriva dopo la marea record che ha colpito la città la notte del 12 novembre, causando gravi danni e una vittima, e in risposta alle conseguenti critiche mosse al sistema di paratie ideato per proteggere Venezia dall’acqua alta. I ...

Sciopero Alitalia - il 9 ottobre cancellati 198 voli : la compagnia attiva piano straordinario. Martedì Patuanelli incontra i commissari : Sono 198 i voli Alitalia cancellati, per la sola giornata di mercoledì 9 ottobre, a causa dello Sciopero proclamato dai gruppi sindacali di Anpac, Anpav e Anp, per piloti e assistenti di volo, e di Assovolo Trasporto Aereo e Confael Trasporti, per il personale navigante. Alitalia, tuttavia, rassicura di aver attivato un piano straordinario: “Il piano – si legge sul sito della compagnia – prevede l’impiego di aerei più ...