Huawei P30 e P30 Pro EMUI 10 Android 10 arriva EMUI 10 0 0 168

Ancora più basso il prezzo per Huawei P30 Lite su MediaWorld da oggi 16 novembre : Ritorna in queste ore una nuova ed interessante offerta per Huawei P30 Lite. Lo store online di MediaWorld, infatti, oggi 16 novembre ci propone lo smartphone ad un prezzo leggermente più basso rispetto a quello emerso nella precedente promozione della scorsa settimana, da noi puntualmente trattata. Proviamo dunque ad analizzare la situazione che si è venuta a creare in rete questo sabato, inquadrando anche qualche alternativa extra che ...

La strada per EMUI 10 passa per HiCare - Huawei P30 e Mate 20 in aggiornamento : Qual è l'esatto status dell'aggiornamento EMUI 10 per i Huawei P30 e Mate 20? Il nuovo aggiornamento è stato più volte annunciato negli ultimi giorni ma allo stesso tempo, sono stati avanzati diversi dubbi sulla versione definitiva del firmware dopo la fase beta dell'update. Ancor prima di attendere che la notifica via OTA raggiunga i telefoni interessati, va precisato come l'app HiCare possa essere la soluzione ideale per chi attende con ...

Corsa all’Huawei P30 Lite : offertissima Black Friday Amazon del 14 novembre : Non saremo nel bel mezzo del Black Friday 2019, ma ci siamo praticamente vicini: il protagonista della storia che vogliamo raccontarvi oggi (siamo quasi obbligati visto il prezzo che abbiamo scovato per voi) è sempre Amazon, in relazione all'amatissimo Huawei P30 Lite, tra gli smartphone medio-gamma più acquistati di questo periodo. Tenetevi forte, perché magari nemmeno ve l'aspettavate una cifra tanto bassa: 239.73 euro per gli utenti Amazon ...

Zero dubbi per Huawei P30 e P30 Pro su EMUI 10 il 14 novembre : aggiornamento in Europa : Dopo giorni di dubbi ed incertezze, finalmente abbiamo notizie concrete per i tanti utenti che in questi mesi hanno deciso di acquistare un Huawei P30 o un P30 Pro. Il chiarimento portato alla vostra attenzione ad inizio settimana è stato necessario, in quanto il rollout di EMUI 10 in versione stabile si riferiva effettivamente ai soli partecipati al programma beta. Oggi 14 novembre, però, trapelano novità che per forza di cose coinvolgono ...

Huawei P30 / P30 Pro Aggiornamento EMUI 10 Android 10 : l'azienda ha iniziato a rilasciare l'Aggiornamento stabile EMUI 10 (Android 10). Come da programma, Huawei P30 e P30 Pro sono i primi a ottenere l'Aggiornamento. Inizialmente, l'Aggiornamento di Android 10 è limitato ai dispositivi P30 solo in Cina, gli utenti globali devono attendere ancora un po 'di tempo per ricevere l'Aggiornamento.

Seconda beta EMUI 10 su Huawei P30 Lite - di corsa verso la versione stabile? : I pensieri di tutti i possessori di un Huawei P30 Lite sono giustamente rivolti alla beta EMUI 10, ora già in corso anche in Italia. Le novità al riguardo sembravano finite vista la prima diffusione del firmware sperimentale, eppure gli sviluppatori hanno distribuito una sorpresa inaspettata lato aggiornamento. Il device dal grande successo commerciale ha cominciato a ricevere una Seconda versione del firmware di test, integrata con una delle ...

EMUI 10 in Italia su Huawei P30 e P30 Pro : aggiornamento finale : Si allarga all'Italia il discorso relativo all'aggiornamento ad EMUI 10 in versione stabile per i top di gamma Huawei P30 e P30 Pro, il cui roll-out era partito qualche ora fa per la Cina, come vi avevamo in questo articolo già riportato. Ci è voluto poco affinché la distribuzione raggiungesse anche il nostro Paese: stando alle segnalazioni raccolte da 'tuttoandroid.net', i pacchetti sono stati notificati a quanti hanno preso parte al programma ...

È già Black Friday col volantino Euronics : Huawei P30 - Samsung Galaxy S10 e iPhone XR : Il nuovo volantino Euronics è più che chiaro: 'È già Black Friday', valido fino al 20 novembre 2019 e portatore di un buon quantitativo di offerte che ci catapultano direttamente all'evento dell'anno più votato al risparmio. Potete consultare l'iniziativa promozionale con tutti i ribassi in formato cartaceo (anche se trasposto in digitale, ndr.) collegandovi a questo indirizzo. Detto questo, veniamo adesso alle offerte vere e proprie del ...

Si sente profumo di EMUI 10 stabile per Huawei P30 e P30 Pro : news dalla Cina questo lunedì : Una svolta cruciale quella che sta arrivando per Huawei P30 e P30 Pro, come si poteva facilmente prevedere nella seconda metà del mese di novembre. Dopo aver toccato con mano l'ennesima patch impostata su EMUI 9.1, stando alle informazioni che vi abbiamo riportato pochi giorni fa sulle nostre pagine, questo lunedì occorre prendere atto di una mossa ufficiale in Cina, con inevitabili effetti a breve termine anche per coloro che hanno acquistato ...

Inizio settimana infuocato per Huawei P30 Lite e Mate 20 : offerte Amazon oggi 11 novembre : Non poteva iniziare meglio la settimana per gli utenti che sono seriamente intenzionati ad acquistare un Huawei P30 Lite (dopo le promo di pochi giorni fa), o in alternativa un Huawei Mate 20. Le offerte Amazon, a poco più di due settimane dal tanto atteso appunto del Black Friday 2019, effettivamente ci pongono davanti agli occhi delle opportunità da prendere seriamente in considerazione. E attenzione, perché non esiste alcuna regola (scritta ...

Focus sconto subito Mediaworld : ribasso Huawei P30 Lite e serie Samsung Galaxy S10 : Lo sconto subito Mediaworld parte oggi 9 novembre e durerà tutto il weekend fino a lunedì 11. La catena di elettronica, come fatto anche in passato, propone un risparmio immediato sui prodotti in vendita subito alla cassa o al carrello, proporzionale all'acquisto effettuato. Veri best seller del momento dunque come il Huawei P30 Lite ma pure tutti i modelli della serie Samsung Galaxy S10 vengono proposti ad un nuovo valore commerciale molto ...