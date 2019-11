Giulio Raselli | colpo di scena | “Lascia lo studio di Uomini e Donne e corre da lei”

Uomini e Donne - Giulio Raselli : un volto storico mette in guardia il pubblico : Uomini e Donne: Daniela Rinaldi, figura storica del programma, dice la sua su Giulio Raselli Il percorso di Giulio Raselli a Uomini e Donne sta creando non poche polemiche. Tra segnalazioni e battibecchi con le sue corteggiatrici, il tronista si ritrova continuamente costretto a difendersi. A colpire l’interesse dell’ex corteggiatore di Giulia Cavaglia, sembrano essere […] L'articolo Uomini e Donne, Giulio Raselli: un volto ...

Giulio Raselli lascia le registrazioni di Uomini e Donne per correre da Giovanna : Colpo di scena durante le ultime registrazioni del trono classico di Uomini e Donne: Giulio Raselli ha lasciato in anticipo il programma per correre dalla corteggiatrice Giovanna. Prima di prendere una decisione così importante che potrebbe costringere il tronista a fare la sua scelta nelle prossime puntate, Raselli ha voluto smentire alcuni rumors riguardanti la conoscenza pregressa con Giulia D’Urso, corteggiatrice approdata a Uomini e Donne a ...

Uomini e Donne - lite tra Giulio Raselli e Alessandro Zarino : "Sei sporco dalla testa ai piedi" (VIDEO) : Puntata di nervi tesi a Uomini e Donne. Giulio e Alessandro continuano a non andare d'accordo e lo scambio d'accuse di oggi pomeriggio ne è l'ulteriore dimostrazione. Nasce fondamentalmente da alcune segnalazioni, la prima riguarda la corteggiatrice Giulia, in particolare si dice che Raselli e la ragazza si conoscessero già prima di partecipare al programma dopo una vacanza dei due a Formentera, conoscenza che a quanto pare non c'è mai stata "Io ...

Giulio Raselli sceglie Giovanna Abate? Il suo gesto non lascia dubbi : Uomini e Donne: Giulio Raselli lascia lo studio per raggiungere Giovanna. Sarà lei la scelta? E’ finita poco fa una nuova registrazione di Uomini e Donne pregna di colpi di scena. Difatti oltre la scelta di Giulia Quattrociocche, a far molto discutere i fan del dating è stato anche Giulio Raselli. Cos’è successo? In pratica nè Giovanna Abate nè Giulia D’Urso si sono presentate in puntata. Per questo la De Filippi, come ...

Giulio Raselli - il tronista di Uomini e donne sotto accusa si scontra con Alessandro Zarino : Puntata infuocata quella di Uomini e donne in onda giovedì 13 novembre. Il tronista Giulio Raselli è ancora sotto accusa perché si pensa che lui e la corteggiatrice Giulia si conoscessero già prima di partecipare al programma, complice una vacanza a Formentera dove lei dice di averlo visto ma di non averci parlato salvo poi correggersi e affermare che non si sono visti. La conclusione a cui i due giungono è che si seguivano su Instagram e hanno ...

Giulio Raselli frequentava già la corteggiatrice Giulia? : Il trono di Giulio Raselli continua a destare qualche perplessità: sul protagonista di Uomini e Donne, infatti, ci sono state una serie di segnalazioni che parlano di una frequentazione con la corteggiatrice Giulia D’Urso antecedente la partecipazione al dating show di Canale 5. Per capire cosa accaduto, però, bisogna fare un passo indietro e tornare alla scorsa estate. Raselli, dopo aver partecipato al programma pomeridiano di Maria De Filippi ...

Uomini e Donne/ Giulio Raselli lascia? Troppe segnalazioni... - Trono Classico - : Giulio Raselli lascia il Trono Classico di Uomini e Donne? Le Troppe segnalazioni stanno inficiando il percorso del tronista che potrebbe tornare a casa.

Giulio Raselli messo a disagio da Alessandro : “Questo non lo permetto” : Uomini e Donne oggi: Alessandro Zarino fa una segnalazione su Giulio Raselli, che reagisce male E’ appena terminata l’ultima puntata settimanale del Trono Classico di Uomini e Donne. Una puntata particolarmente complicata per Giulio Raselli. Il motivo? In studio hanno insinuato che il feeling tra Giulio e Veronica Fedolfi sia del tutto sospetto, ipotizzando che si potrebbero essere già conosciuti addirittura prima del programma. Ma ...

Anticipazioni U&D - registrazione del 7 novembre : puntata turbolenta per Giulio Raselli : Giovedì 7 novembre è stata registrata una nuova puntata dedicata al trono classico di Uomini e Donne che ha visto come protagonista soprattutto il tronista Giulio Raselli, di cui si parla per la maggior parte della puntata. Giulio Raselli fa delle esterne simili sia con Giulia che con Giovanna Stando a quanto riporta il sito Il Vicolo Delle News, la registrazione ha inizio con il tronista piemontese Giulio Raselli, il quale deciderà di portare ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 8 Novembre 2019 : Segnalazione per Giulio Raselli! : Oggi a Uomini e Donne Trono Classico, Alessandro Zarino fa una Segnalazione su Giulio Raselli. Daniele esasperato decide di auto eliminarsi! Ecco nel dettaglio cosa accade Oggi a di Uomini e Donne. L'articolo Uomini e Donne Puntata di Oggi 8 Novembre 2019: Segnalazione per Giulio Raselli! proviene da Gossip News.

UeD - Giulio è pronto a scegliere Giulia? Raselli svela cosa sta accadendo : UeD, Giulio Raselli è vicino alla scelta? Il tronista non ha ancora le idee chiare A Uomini e Donne la scelta di Giulio Raselli è vicina? A dare una risposta a questa domanda ci pensa lo stesso tronista, attraverso una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine. Al settimanale dedicato interamente al programma condotto da […] L'articolo UeD, Giulio è pronto a scegliere Giulia? Raselli svela cosa sta accadendo proviene da Gossip e Tv.

Trono Classico : Giulio Raselli rompe il silenzio sulla sua scelta : Trono Classico, Giulio Raselli confessa: “Non sono vicino alla scelta” Il Trono Classico non se la sta passando bene. Le dame e i cavalieri appassionano decisamente di più e chissà che Maria De Filippi per il prossimo anno non si convinca di rivoluzionare il Classico per sempre. Nel frattempo continua il percorso sentimentale di Giulio Raselli il quale è rimasto colpito da Giulia, Giovanna e Irene. Chi sarà la scelta di Giulio ...

Uomini e Donne - Giulio Raselli pronto ad abbandonare il trono? : Il trono di Giulio Raselli potrebbe avere i giorni contati. Dopo le numerose segnalazioni ricevute dalla redazione su accordi che il tronista avrebbe preso con due sue corteggiatrici (prima Veronica e poi Giulia), Giulio sarebbe sul punto di abbandonare. Troppa pressione, troppi rumors per consentirgli di proseguire serenamente l'esperienza a Uomini e Donne. A svelarlo è stato il blogger Amedeo Venza, già corteggiatore del programma di Maria De ...

Uomini e donne : Giulio Raselli potrebbe lasciare il trono : Non è un inizio di stagione facile quello che sta vivendo il trono Classico di Uomini e donne. L'abbandono di Sara Tozzi, avvenuto a poche settimane dall'esordio, nonché i vari sospetti relativi alle vere intenzioni di corteggiatori e tronisti, sono solo alcuni dei problemi che il dating show di Maria De Filippi si trova ad affrontare nei suoi primi due mesi di programmazione. A peggiorare le cose, si sono aggiunti i rumors secondo i quali ...